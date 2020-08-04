Бобруйчан приглашают на интерактивную сказку. Ее театр покажет в городском парке культуры и отдыха

Детские спектакли очень привлекательны для малышей, которые с удовольствием принимают участие в сказке, действие которой разворачивается прямо на их глазах.

8 августа в 15:00 бобруйчан приглашают в парк культуры и отдыха, где на малой сцене театр покажет интерактивную сказку «Маленькие истории большой семьи».

Режиссер-постановщик: Мария Танина.

Художник: Анна-Мария Шпунт.

Хореограф: Мария Танина.

Сколько всего интересного может произойти у семьи за год? А если в семье целых восемь детей, и всем надо уместиться в маленькой квартирке? Скучать точно не придется!

Весной у папы и любимого всей семьей грузовика много работы. Летом в тесной квартирке очень душно. Осенью всех надо собрать в школу. А зимой столько праздников. И еще злая соседка всегда недовольна шумом!

Но они не перестают мечтать. Осуществление мечты – это большая награда за терпение, за то, что с каждым маленьким шагом ты становишься лучше. Путь всегда сложен, с множеством препятствий и проблем, которые каждый день нужно решать. И ярким примером служит наша Большая семья. Препятствие – это всего лишь захватывающая игра, приключение. Несмотря ни на что, они никогда не унывают, их принципы и семейные ценности всегда неизменны. И путь к осуществлению самой большой мечты проверяется временем, и достигается во имя благой цели, благодаря трудолюбию и любви в семье. А что же это за мечта? Говорить нельзя, а то не сбудется. Зато можно подсмотреть за Большой семейкой и обо всем узнать самим.