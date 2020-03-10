Бобруйчан информируют о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования
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Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования:
|Адрес жилого помещения
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Кол-во
комнат
|Площадь
|Состояние
жилого
помещения
|Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц
|Общая
|Жилая
|пр-д. Звёздный, д.25, кв.1
(1этаж)
|2 ком. в 4-х ком. кв-ре
|44,61
|29,27
|благоустроенное,удовлетворительное
|144 руб.54 коп.
|ул. 50 лет ВЛКСМ, д.98, кв.21
(1 этаж)
|1 ком. в 4-х комн.
кв-ре
|22,82
|13,98
|благоустроенное,удовлетворительное
|73 руб.94 коп.
|ул. Горелика,
д.17, кв.3
(1 этаж)
|2ком.в 3-х ком. кв-ре
|46,08
|32,00
|благоустроенное,удовлетворительное
|149 руб.30 коп.
|пр-д. Звёздный, д.25, кв.17
(5 этаж)
|1 ком.
в
3-х комн.
кв.
|19,33
|12,62
|благоустроенное,удовлетворительное
|62 руб.63 коп.
|ул. Западная,
д.24, кв.1
(1 этаж)
|1 ком.
в
3-х комн.
кв.
|24,79
|15,39
|благоустроенное,удовлетворительное
|80 руб.32 коп.
|ул. К. Маркса,
д.320, кв.16
(1 этаж)
|1 ком.
в
3-х комн.
кв.
|14,34
|9,10
|благоустроенное,удовлетворительное
|46 руб.46 коп.
|пер. Песчаный, д.30, кв.2
(1этаж)
|3
|71,00
|43,27
|благоустроенное,удовлетворительное
|230 руб.04 коп.
|пр. Строителей, д.102, кв.22
(5 этаж)
|2
|53,00
|29,30
|благоустроенное,удовлетворительное
|171руб.72 коп.
|ул. Лынькова,
д. 55, кв.37
(1 этаж)
|4
|77,10
|51,80
|благоустроенное,удовлетворительное
|249 руб.80 коп.
|ул. 50 лет ВЛКСМ, д.23, кв.15
(5 этаж)
|3
|61,5
|45,9
|благоустроенное,удовлетворительное
|199 руб.26 коп.
* - расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (27,0 рублей).
Прием заявлений осуществляется с 11.03.2020 по 25.03.2020 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101,
приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);
- среда с 8.00 до 20.00 час. (без обеда).
Управление ЖКХ горисполкома