Бобруйчан информируют о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования

Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования:

Адрес жилого помещения Кол-во комнат Площадь Состояние жилого помещения Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц Общая Жилая пр-д. Звёздный, д.25, кв.1 (1этаж) 2 ком. в 4-х ком. кв-ре 44,61 29,27 благоустроенное,удовлетворительное 144 руб.54 коп. ул. 50 лет ВЛКСМ, д.98, кв.21 (1 этаж) 1 ком. в 4-х комн. кв-ре 22,82 13,98 благоустроенное,удовлетворительное 73 руб.94 коп. ул. Горелика, д.17, кв.3 (1 этаж) 2ком.в 3-х ком. кв-ре 46,08 32,00 благоустроенное,удовлетворительное 149 руб.30 коп. пр-д. Звёздный, д.25, кв.17 (5 этаж) 1 ком. в 3-х комн. кв. 19,33 12,62 благоустроенное,удовлетворительное 62 руб.63 коп. ул. Западная, д.24, кв.1 (1 этаж) 1 ком. в 3-х комн. кв. 24,79 15,39 благоустроенное,удовлетворительное 80 руб.32 коп. ул. К. Маркса, д.320, кв.16 (1 этаж) 1 ком. в 3-х комн. кв. 14,34 9,10 благоустроенное,удовлетворительное 46 руб.46 коп. пер. Песчаный, д.30, кв.2 (1этаж) 3 71,00 43,27 благоустроенное,удовлетворительное 230 руб.04 коп. пр. Строителей, д.102, кв.22 (5 этаж) 2 53,00 29,30 благоустроенное,удовлетворительное 171руб.72 коп. ул. Лынькова, д. 55, кв.37 (1 этаж) 4 77,10 51,80 благоустроенное,удовлетворительное 249 руб.80 коп. ул. 50 лет ВЛКСМ, д.23, кв.15 (5 этаж) 3 61,5 45,9 благоустроенное,удовлетворительное 199 руб.26 коп.

* - расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (27,0 рублей).

Прием заявлений осуществляется с 11.03.2020 по 25.03.2020 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101,

приемные дни:

- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);

- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);

- среда с 8.00 до 20.00 час. (без обеда).

Управление ЖКХ горисполкома