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Бобруйчан информируют о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования

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Бобруйчан информируют о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования

Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования:

Адрес жилого помещения 

Кол-во

комнат

ПлощадьСостояние

жилого

помещения

Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц
ОбщаяЖилая
пр-д. Звёздный, д.25, кв.1

(1этаж)

2 ком. в 4-х ком. кв-ре44,6129,27благоустроенное,удовлетворительное144 руб.54 коп.
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.98, кв.21

(1 этаж)

1 ком. в 4-х комн.

кв-ре

22,8213,98благоустроенное,удовлетворительное73 руб.94 коп.
ул. Горелика,

д.17, кв.3

(1 этаж)

2ком.в 3-х ком. кв-ре46,0832,00благоустроенное,удовлетворительное149 руб.30 коп.
пр-д. Звёздный, д.25, кв.17

(5 этаж)

1 ком.

в

3-х комн.

кв.

19,3312,62благоустроенное,удовлетворительное62 руб.63 коп.
ул. Западная,

д.24, кв.1

(1 этаж)

1 ком.

в

3-х комн.

кв.

24,7915,39благоустроенное,удовлетворительное80 руб.32 коп.
ул. К. Маркса,

д.320, кв.16

(1 этаж)

1 ком.

в

3-х комн.

кв.

14,349,10благоустроенное,удовлетворительное46 руб.46 коп.
пер. Песчаный, д.30, кв.2

(1этаж)

371,0043,27благоустроенное,удовлетворительное230 руб.04 коп.
пр. Строителей, д.102, кв.22

(5 этаж)

253,0029,30благоустроенное,удовлетворительное171руб.72 коп.
ул. Лынькова,

д. 55, кв.37

(1 этаж)

477,1051,80благоустроенное,удовлетворительное249 руб.80 коп.
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.23, кв.15

(5 этаж)

361,545,9благоустроенное,удовлетворительное199 руб.26 коп.

 

* - расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (27,0 рублей).

Прием заявлений осуществляется с 11.03.2020 по 25.03.2020 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101,

приемные дни:

- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);

- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);

- среда с 8.00 до 20.00 час. (без обеда).

Управление ЖКХ горисполкома

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