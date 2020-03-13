«BMW» опрокинулся в Бобруйском районе – пострадали водитель и пассажир

Автомобиль «BMW» опрокинулся 12 марта в Бобруйском районе. ДТП произошло в 9.15 около деревни Большие Бортники. «BMW-316i» под управлением 56-летнего жителя Рогачева съехал в кювет и опрокинулся. В аварии пострадал водитель и его 59-летний пассажир. С травмами оба доставлены в больницу.

По предварительной информации, водитель потерял контроль над управлением из-за неправильно выбранной скорости.