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Происшествия

«BMW» опрокинулся в Бобруйском районе – пострадали водитель и пассажир

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«BMW» опрокинулся в Бобруйском районе – пострадали водитель и пассажир

Автомобиль «BMW» опрокинулся 12 марта в Бобруйском районе. ДТП произошло в 9.15 около деревни Большие Бортники. «BMW-316i» под управлением 56-летнего жителя Рогачева съехал в кювет и опрокинулся. В аварии пострадал водитель и его 59-летний пассажир. С травмами оба доставлены в больницу.

По предварительной информации, водитель потерял контроль над управлением из-за неправильно выбранной скорости.

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