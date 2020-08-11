Блокирующие транспорт авто будут изыматься у владельцев — СК

Автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления. В связи с этим машины будут изыматься у владельцев и признаваться вещественным доказательством, сообщили в Следственном комитете.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе столицы вечером 10 августа.

"Установлено, что на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина были созданы препятствия для движения транспорта, что привело к его полной остановке. Это повлекло причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям в особо крупном размере", - отметили в СК.

Следственной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 310 УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций).

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - подчеркнули в СК.

Там напомнили, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены. Такие действия могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста.

Санкция ч.1 ст. 310 УК предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, что предусмотрено ч.2 ст. 310, - то до десяти лет лишения свободы.