0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Благотворительный музыкальный телемарафон собрал около $8 млн на борьбу с коронавирусом

belta.by 32 0

Благотворительный музыкальный телемарафон собрал около $8 млн на борьбу с коронавирусом

Благотворительный музыкальный телемарафон помог собрать около $8 млн на борьбу с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Показ музыкальных номеров в исполнении таких звезд, как Элтон Джон, Мэрайя Кэри, Алиша Киз, Билли Айлиш, групп Green Day, Foo Fighters, Backstreet Boys и других исполнителей посмотрели около 8,7 млн. телезрителей. Во время телемарафона музыканты рассказывали зрителям о своих переживаниях в связи с пандемией, и призывали всех соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости