Благотворительное общество «Каритас» оказало гуманитарную помощь лицам без определенного места жительства
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Сегодня в Центре временного (ночного) пребывания лиц без определенного места жительства в Бобруйске встречали гостей из Минско-Могилевской архиепархии. Сотрудники благотворительного католического общества «Каритас» привезли для постояльцев учреждения гуманитарную помощь – маски, сухие пайки и пасхальные куличи.
– С центрами ночного пребывания наша организация работает больше трех лет. Мы мониторили ситуацию, делали запрос, кто в чем нуждается, и решили помочь этому учреждению, – говорит заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Ольга Лабуть.
К слову, сегодня в Центре находятся 9 человек. Учреждение рассчитано на 20 мест.
Людмила Любимцева.
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