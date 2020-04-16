Благотворительное общество «Каритас» оказало гуманитарную помощь лицам без определенного места жительства

Сегодня в Центре временного (ночного) пребывания лиц без определенного места жительства в Бобруйске встречали гостей из Минско-Могилевской архиепархии. Сотрудники благотворительного католического общества «Каритас» привезли для постояльцев учреждения гуманитарную помощь – маски, сухие пайки и пасхальные куличи.

– С центрами ночного пребывания наша организация работает больше трех лет. Мы мониторили ситуацию, делали запрос, кто в чем нуждается, и решили помочь этому учреждению, – говорит заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Ольга Лабуть.

К слову, сегодня в Центре находятся 9 человек. Учреждение рассчитано на 20 мест.

Людмила Любимцева.