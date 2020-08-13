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Общество

Благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» стартует в Могилевской области 13 августа

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Благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» стартует в Могилевской области 13 августа

В Беларуси сегодня стартовала республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем». Волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» организуют сбор канцелярских и спортивных принадлежностей к предстоящему учебному году для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщила секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

«Этот проект союза молодежи направлен на оказание адресной социальной поддержки детским интернатным учреждениям, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году. В центре внимания волонтеров окажутся социально-педагогические приюты, коррекционно-развивающие центры, многодетные и неполные семьи. Акция продлится до 15 сентября. Всего по республике планируется провести более 250 мероприятий. Причем, кроме установления корзинок для сбора канцелярских товаров и спортинвентаря в торговых центрах, на школьных базарах, запланировано посещение с игровыми, развлекательными и образовательными программами социальных учреждений республики», - рассказала Александра Гончарова.

Могилевская областная организация 13 августа даст старт благотворительной акции в универмаге «Центральный», где будут собраны канцелярские товары и спортивные принадлежности для Кличевского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также воспитанников Кличевского районного детского социального приюта. Воложинский районный комитет БРСМ совместно с территориальным центром социального обслуживания и населения соберут портфели для детей, которые находятся в социально опасном положении.

Принять участие в акции сможет каждый желающий. Любую покупку можно будет оставить в копилке «Доброго сердца». Подарки для школьников можно будет принести также в территориальные и районные комитеты союза молодежи.

Волонтерское движение «Доброе сердце» - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Его визитными карточками стали благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя», «Восстановление святынь Беларуси», «Мы выбираем помощь пожилым людям».

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