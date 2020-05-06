БИСИ запустил сайт с историями аналитиков о родных, прошедших Великую Отечественную войну

В преддверии праздника Великой Победы Белорусский институт стратегических исследований присоединяется к республиканской акции "Беларусь помнит". БИСИ публикует семейные истории своих аналитиков о судьбах их близких, прошедших Великую Отечественную войну.

На сайте may9.bisr.by можно прочесть семейные истории директора института Олега Макарова, аналитиков Антона Дударенка, Анны Романович, Николая Сухотского и других. БИСИ приглашает присоединиться к эстафете памяти коллег-экспертов, аналитиков, интеллектуалов, журналистов и всех людей, кому небезразлична история своего рода и своей Родины.

"Победа в Великой Отечественной войне - важнейшее событие в мировой истории. 9 Мая навсегда останется символом героизма и мужества народа, отстоявшего свободу и независимость. В каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний которых и складывается общая картина освобождения Родины. Вписать рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших победу народа, в летопись Великой Отечественной войны - долг каждого человека, неравнодушного к своей стране", - подчеркнули в БИСИ.