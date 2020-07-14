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Билеты нового образца появятся в бобруйском общественном транспорте

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Билеты нового образца появятся в бобруйском общественном транспорте

Как сообщает наш Telegram-канал "Говорит и показывает Бобруйск", талоны сменят красный цвет шрифта на синий.

Информацию отпечатают на белорусском языке.

Дизайном предусмотрена и перфорированная полоса.

Квитки будут отрываться аккуратно.

Новые билеты пустят в обращение, как только израсходуют существующий запас.

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