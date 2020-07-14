Билеты нового образца появятся в бобруйском общественном транспорте
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Как сообщает наш Telegram-канал "Говорит и показывает Бобруйск", талоны сменят красный цвет шрифта на синий.
Информацию отпечатают на белорусском языке.
Дизайном предусмотрена и перфорированная полоса.
Квитки будут отрываться аккуратно.
Новые билеты пустят в обращение, как только израсходуют существующий запас.
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