Безработных граждан приглашают на обучение по профессиям в Бобруйске

Набор безработных граждан для направления на обучение по профессии «Машинист (кочегар) котельной 2 разряда» с 26 августа продолжает управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома.

Также идет набор безработных граждан для направления на обучение по профессиям: «Водитель погрузчика 4 разряда», по программе обучающих курсов «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях», «Дорожный рабочий 4 разряда», по программе обучающих курсов «Предприниматель (индивидуальный)», «Продавец 4 разряда», «Слесарь-сантехник 2-3 разряда», «Электромонтер 2-4 разряда», «Электрогазосварщик 2-4 разряда» и др.

Граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет (кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), могут быть направлены органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов в порядке и на условиях, определенных для безработных.

Сроки обучения определяются по факту комплектования учебной группы (не менее 12 человек). Обучение бесплатное, выплачивается стипендия.

По интересующим вопросам можно обращаться по адресу: ул. Гоголя,7, отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения (кабинет №31), тел.709334, 720439.