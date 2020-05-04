Безработных бобруйчан приглашают принять участие в оплачиваемых общественных работах

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан, зарегистрированных в качестве безработных принять участие в оплачиваемых общественных работах, имеющих социально полезную значимость.

Заработная плата 375 рублей в месяц,

За направлением на общественные работы обращаться по адресу:

ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34