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Безработных бобруйчан приглашают принять участие в оплачиваемых общественных работах

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Безработных бобруйчан приглашают принять участие в оплачиваемых общественных работах

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан, зарегистрированных в качестве безработных принять участие в оплачиваемых общественных работах, имеющих социально полезную значимость.
Заработная плата 375 рублей в месяц,

За направлением на общественные работы обращаться по адресу:
ул. Гоголя, 7,  каб. № 6   с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34

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