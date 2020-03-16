Безработных бобруйчан приглашают на переобучение по востребованным профессиям

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома продолжает набор безработных граждан для направления на обучение по профессиям: «Дорожный рабочий 4 разряда», «Повар 4 разряда», «Машинист (кочегар) котельной 2 разряда», «Продавец 4 разряда» (март), «Контролер-кассир 4 разряда», «Слесарь-сантехник 3 разряда», «Маляр-штукатур 4 разряда», «Электромонтер 4 разряда», «Электрогазосварщик 4 разряда», «Швея 4разряда» и другие.

Продолжается набор безработных граждан по программе обучающих курсов «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях (от теории бухучета до формирования бухгалтерской отчетности в 1С)», «Предприниматель (индивидуальный)». Имеются свободные места.

По вопросам профобучения обращаться: г.Бобруйск, ул.Гоголя,7, в отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения (кабинет №31), тел.709334, 720439.