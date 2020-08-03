Безработных бобруйчан приглашают бесплатно получить специальность и обучиться бизнесу

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома продолжает набор безработных граждан для направления на обучение по программе обучающих курсов «Предприниматель (индивидуальный)».

Продолжается набор безработных граждан для направления на обучение по профессиям: «Водитель погрузчика 4 разряда», «Дорожный рабочий 4 разряда», «Машинист (кочегар) котельной 2 разряда», «Продавец 4 разряда», «Слесарь-сантехник 3 разряда», «Электромонтер 4 разряда», «Электрогазосварщик 4 разряда», «Швея 4 разряда» и другие.

Граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет (кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), могут быть направлены органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов в порядке и на условиях, определенных для безработных.

Сроки обучения определяются по факту комплектования учебной группы в количестве не менее 12 человек. Обучение бесплатное, выплачивается стипендия.

По вопросам профобучения обращаться: ул.Гоголя, 7, кабинет №31, тел: 70-93-34, 72-04-39.