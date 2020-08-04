Безработные бобруйчане могут получить финансовую поддержку для организации предпринимательской деятельности
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Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома информирует о возможности получения безработными безвозмездной финансовой поддержки в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности.
Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума.
Подробная информация: ул. Гоголя, 7, кабинет № 6, тел: 70-95-34.
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