Безработная жительница Барановичей выманивала деньги у людей ради красивой жизни

Суд Барановичского района и города Барановичи вынес приговор в отношении 28-летней местной жительницы по обвинению в мошенничестве (ч.2 и 3 ст.209 УК), сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Женщина никогда и нигде не работала, однако часто посещала салоны красоты, путешествовала на такси по городам Беларуси, покупала себе дорогую одежду. Для удовлетворения своих потребностей она просила деньги у других людей, злоупотребляя их доверием.

Один из обманутых - ее супруг. Как-то уехав из дому, женщина позвонила ему и попросила деньги якобы на лечение онкологического заболевания. После пояснила мужу, что родила близнецов, но одному из детей нужна медицинская помощь. Доверчивый мужчина передал ей более Br7,5 тыс.

На уловку жительницы Барановичей попала случайная знакомая. С мая по сентябрь 2018 года фигурантка под предлогом оплаты услуг экстрасенса, лечения и пребывания в больницах Санкт-Петербурга, посещения церквей и пожертвований выманила у потерпевшей около Br2,4 тыс. и $800.

В прокуратуре обратили внимание: обвиняемая была судима за кражу и в это время отбывала наказание в виде ограничения свободы. "В суде женщина признала вину частично. По ее словам, супруга не обманывала и просила денег на законных основаниях. При этом не представила доказательств беременности и болезней. Остальные факты мошенничества признала полностью, однако от дачи показаний отказалась", - рассказали подробности дела в областной прокуратуре.

Суд признал фигурантку виновной. Она приговорена к четырем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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