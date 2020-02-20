«Безопасными дорогами детства!»: ГАИ Бобруйска посетили воспитанников детского дома

Сегодня сотрудники отела Госавтоинспекции города Бобруйска совместно с ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» провели профилактическую акцию под девизом «Безопасными дорогами детства!» среди воспитанников детского дома.

Акция была направлена на профилактику дорожно-транспортного травматизма, популяризацию и использование световозвращающих элементов.

В рамках акции среди детей и взрослых проведены профилактические беседы, тематические викторины. Ребята с интересом слушали сотрудников Госавтоинспекции, задавали им различные вопросы, так что встреча получилась дружеской и познавательной. Особенно детей заинтересовал автомобиль ГАИ, о котором инспекторы подробно рассказали.

Кроме того, по доброй традиции, всем участникам акции вручены памятки юных пешеходов и световозвращающие элементы.

#профилактика

Госавтоинспекция напоминает:

Во избежание детского дорожно-транспортного травматизма долг каждого взрослого — уделять повышенное внимание детям. И не только своим. Не проходите мимо находящихся без присмотра у проезжей части малолетних детей, не оставайтесь равнодушными к несовершеннолетним, которые шалят вблизи дороги или нарушают правила. Ведь порой даже одного замечания достаточно, чтобы упредить беду.

Особое внимание — детям младшего возраста, которые становятся самостоятельными участниками дорожного движения. Идете ли вы пешком или едете на машине, подавайте положительный пример. Поясняйте свои действия ребенку, обращайте его внимание на работу светофора, объясняйте значение дорожных знаков и разметки.

Старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома Александра Игоревна Адотик.