Безопасные Пасха и Радуница

19 апреля православные отметят один из главных праздников – Светлое Христово Воскресение (Пасху). По традиции в этот день проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество людей. В связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией безопасней будет отказаться от мест с массовым пребыванием людей.

Если все же Вы решите посетить храм, в ходе богослужений, помните, что каждый прихожанин обязан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить загорания в церкви:

- будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;

- под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

- подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;

- старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;

- в случае загорания одежды быстро сбросьте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

- изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации;

- в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не паникуйте, покидайте молельный зал спешно, но, не создавая паники и давки.

- при заполнении помещения дымом или отсутствии освещения, постарайтесь идти к выходу, держась за стены. Дышите через носовой платок или рукав одежды; ведите детей впереди себя, держа их за плечи.

Придя домой, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.

При возникновении пожара или другой ЧС немедленно звоните по телефону 101 или 112.

При посещении кладбищ соблюдайте правила пожарной безопасности:

-не бросайте горящие спички и окурки;

-не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

-мусор не сжигайте, а выбрасывайте в специальные контейнеры;

-во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите территорию от мусора и сухой травы;

-не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла.

Безопасных Вам праздников!

Сектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.