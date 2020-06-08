«Безопасные» автовизитки появились в Бобруйске

Работники бобруйского горрайотдела по ЧС сделали визитки в стиле МЧС с упоминанием мобильного приложения «Помощь рядом».

Сканируя QR-код, вы легко скачаете себе мобильный помощник, с помощью которого можно найти множество полезных рекомендаций на случай внештатных ситуаций.

И, конечно, автовизитки бобруйские водители смогут использовать и по прямому назначению. Оставляйте свой номер телефона, и если автомобиль будет кому-то мешать, с вами смогут быстро связаться.

Евгений Товстик,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС