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Общество

Безопасность с доставкой. На упаковки комплексных обедов бобруйские спасатели разместили информативные наклейки

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Безопасность с доставкой. На упаковки комплексных обедов бобруйские спасатели разместили информативные наклейки

В рамках Республиканской акции «Не оставляйте детей одних» бобруйские спасатели стараются донести частичку заботы и  безопасности до людей любим способом.

Безопасной стала доставка еды и в Бобруйске. Кафе «Loft bar» любезно откликнулся на идею сделать комплексные обеды не только вкусными, но и информативными. На упаковках размещены наклейки с напоминаем родителям никогда не оставлять детей одних, а также наклейки с рекомендациями устанавливать мобильное приложение от МЧС.

Клиенты кафе также обнаружат в обедах красочный буклет с наименованием акции и все возможными рекомендациями как создать безопасные условия для детей дома.

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