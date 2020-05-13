Безопасность с доставкой. На упаковки комплексных обедов бобруйские спасатели разместили информативные наклейки

В рамках Республиканской акции «Не оставляйте детей одних» бобруйские спасатели стараются донести частичку заботы и безопасности до людей любим способом.

Безопасной стала доставка еды и в Бобруйске. Кафе «Loft bar» любезно откликнулся на идею сделать комплексные обеды не только вкусными, но и информативными. На упаковках размещены наклейки с напоминаем родителям никогда не оставлять детей одних, а также наклейки с рекомендациями устанавливать мобильное приложение от МЧС.

Клиенты кафе также обнаружат в обедах красочный буклет с наименованием акции и все возможными рекомендациями как создать безопасные условия для детей дома.