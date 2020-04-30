Безопасное доброе утро! Бобруйские спасатели разместили полезные советы на стаканчиках кофе в кофейнях

Как часто Ваше утро начинается с кофе? Для некоторых это главный утренний ритуал, без которого не может получиться хорошего дня! Бодрящий напиток готовиться разными способами и рецептами, но в последнее время популярностью пользуются кофейни, где Вам быстро сделают один из множества различных кофейных напитков.

Бобруйские спасатели проанализировали следующие факты: любая информация лучше усваивается в первой половине дня и то, что бобруйчане любят пить кофе в кофейнях… Вот и вывод – информация полученная за чашечкой кофе запомниться надолго.

Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС, совместно с «CoffeeVarka» и «КофеКрафт» разместили полезные советы от спасателей на стаканчиках с кофе и не только. Теперь утренний кофе принесет Вам наслаждение и «подтянет» безопасные знания!

Алексей Сафронов, инспектор надзора и профилактики Бобруйского горрайотдела по ЧС.