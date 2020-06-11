Без размаха, но так трогательно. Выпускникам школы №25 вручили аттестаты

Нарядные платья и стильные костюмы, воздушные шары и пестрые букеты цветов. А глаза блестят от счастья и лишь изредка в них отражается капелька грусти: позади последние экзамены, подошла к финалу и школьная жизнь. На торжественном вручении аттестатов в школе №25 царила особая атмосфера: было настолько трогательно и трепетно, что редкий гость праздника смог утаить слезу. Выпускники признаются, что пусть праздник в силу понятных причин и не получился таким масштабным, как в предыдущие годы, но все же он состоялся, а это - главное.

Поздравить вчерашних школьников со знаковым событием в их жизнях пришла главный специалист управления по образованию Бобруйского горисполкома Надежда Тарасова.

- От всей души я хочу поздравить выпускников. Успехов детям, родителям, чтобы достигали поставленных целей, чтобы на их жизненном пути попадались только хорошие люди.