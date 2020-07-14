Бесплатный онлайн-ресурс по осознанному родительству создан в Беларуси

Бесплатный образовательный онлайн-ресурс "Ты не одна" для будущих мам и пап, которые нацелены на осознанное родительство, создан в Беларуси, сообщили авторы проекта.

Наполнение ресурса - это свыше 340 часов интервью от более чем 40 экспертов (медиков, психологов, педагогов), документальные кадры и содержательная инфографика. Весь контент разделен на восемь информационных блоков. После каждого блока обучающихся ожидает мини-зачет, при его успешном прохождении можно переходить к следующему блоку. Программу курса сопровождает серия ресурсных ссылок и текстовое изложение содержания для тех, кто предпочитает читать, а не смотреть видео.

"Образовательный онлайн-курс "Ты не одна" получился простым, понятным и позитивным. При поддержке ведущих специалистов-медиков Минска и Минской области удалось подготовить короткие, но при этом содержательные видео. Они дают детальные ответы на все вопросы о родительстве. Благодаря курсу появилась возможность не просто подготовиться к беременности и родам, но и сравнить мнения экспертов с большим опытом. Теперь у будущих мам и пап есть прикладное пособие, которое, мы очень надеемся, отвлечет их от советов "доктора"-интернета", - отметила главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.

Авторы проекта убеждены, что его участники оценят не только информационную часть, но и позитивный эмоциональный посыл. Беременность и роды - это командная работа и процесс, в котором каждый участник заинтересован в счастливом и легком течении и разрешении.

"Мы уделили внимание не только медицинской части, но и психологической, социальной. Отдельное внимание - теме отцовства, его природе и партнерским родам. Несмотря на то, что команда проекта вложила максимум информации и приложила максимум усилий для создания уникального образовательного курса, мы все равно видим потенциал для его расширения и насыщения новыми исследованиями и практическими материалами", - добавила автор проекта и руководитель социального центра "Счастливый малыш" SOS - Детская деревня (Боровляны) Ирина Шмак.

А заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка подчеркнула важность части проекта, посвященной социальным гарантиям. Родителей в доступной и понятной форме знакомят и помогают им разобраться с предлагаемым государством пакетом мер.

Образовательный онлайн-курс "Ты не одна" доступен по ссылке https://kursy.sos-notalone.by.

Проект реализован международной общественной организацией "SOS - Детские деревни Беларусь" совместно с комитетами по здравоохранению, труду и социальной защите Мингорисполкома и Миноблисполкома при финансовой поддержке "SOS - Детские деревни" Польши и посольства Канады.