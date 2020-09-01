Бесплатные дистанционные бизнес-консультации для предпринимательниц и женщин, желающих открыть свое дело, проведут в Могилевской области. Тематика консультаций включает юридические и бухгалтерские вопросы, вопросы управления процессами и персоналом, вопросы в сфере маркетинга и создания конкурентных преимуществ, вопросы по минимизации негативных последствий COVID-19 для бизнеса, другие вопросы, связанные с началом и ведением предпринимательской деятельности.

Формы оказания консультаций согласовываются с участником при поступлении заявки и могут быть следующие: телефонный разговор (устно), видеоконференцсвязь (viber, skype и т.д.) (устно) и электронная почта (письменно).

Консультации оказываются субъектам предпринимательства, зарегистрированным или ведущим свою деятельность на территории Могилевской области. В том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, управляемым женщинами, женщинам (физическим лицам), осуществляющим предпринимательскую деятельность по заявительному принципу, женщинам (физическим лицам), желающим начать свое дело.

Записаться для получения консультаций можно по телефонам +375 29 380 4 999 (А1), +375 17 380 5 999 (городской) или по email: info2@zen.by или заполнив электронную форму.

Мероприятия проводятся некоммерческой организацией ИКУ «Содействие Развитию Бизнеса» в рамках инициативы «Женщины на рынке труда», финансируемой Посольством Великобритании в Минске и реализуемой Программой развития ООН в Беларуси.

mogilevnews.by