Бесплатно отправить открытку к 23 февраля предлагают жителям Могилева и Бобруйска

23 февраля в Беларуси отмечается День защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Накануне главного мужского праздника 20 февраля (четверг) «Белпочта» проведет акцию «День защитников Отечества и Вооруженных Сил РБ». Все желающие могут приобрести в этот день (в местах проведения акции) простые почтовые карточки или открытки в конвертах (до 20 г) и поздравить любимых сыновей, внуков, мужей, отцов, а сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.

Акция пройдет в некоторых отделениях почтовой связи. В Могилевской области этим предложениям могут воспользоваться могилевчане и бобруйчане, и гости городов с 11.30 до 12.30:

- в Могилеве - ОПС № 30 (ул.Первомайская, д. 28 - почтовая лавка «Штемпель»)

- в Бобруйске - ОПС № 27 (ул. Минская, д. 21).

В акции могут принять участие только физлица.