0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Технологии

Беспилотное летающее такси успешно протестировали в Германии

12 0

Беспилотное летающее такси успешно протестировали в Германии

Немецкие инженеры завершили испытания беспилотного летающего такси, об этом сообщает Travel and Leisure.

Новая разработка получила название CityAirbus и будет предназначена для транспортировки пассажиров в пределах городского пространства. Летательный аппарат вмещает до 4 человек, а пилот не требуется. Помимо этого, такси может развивать скорость до 120 километров в час, а на одном заряде батареи преодолеть до 100 километров.

Беспилотное летающее такси поднимается в воздух с помощью четырех пропеллеров, которые практически бесшумны. Разработчики считают, что перевозка пассажиров в городе может начаться в самое ближайшее время, а дата ввода в эксплуатацию пока неизвестна.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости