Беспилотное летающее такси успешно протестировали в Германии
12 0
Немецкие инженеры завершили испытания беспилотного летающего такси, об этом сообщает Travel and Leisure.
Новая разработка получила название CityAirbus и будет предназначена для транспортировки пассажиров в пределах городского пространства. Летательный аппарат вмещает до 4 человек, а пилот не требуется. Помимо этого, такси может развивать скорость до 120 километров в час, а на одном заряде батареи преодолеть до 100 километров.
Беспилотное летающее такси поднимается в воздух с помощью четырех пропеллеров, которые практически бесшумны. Разработчики считают, что перевозка пассажиров в городе может начаться в самое ближайшее время, а дата ввода в эксплуатацию пока неизвестна.
также
-
Беспилотное летающее такси успешно протестировали в Германии
-
Названы ошибки при зарядке гаджетов, сокращающие ресурс батареи
-
Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса
-
Онлайн-квест по истории БГУ стартует 13 июля
-
Продажи белорусского электромобиля стартуют в 2021 году