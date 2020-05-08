Бесконтактная оплата проезда стала доступна в бобруйских автобусах

Новая технология удобна и для транспортных организаций. С одной стороны, она не требует дорогостоящих технических приспособлений, которые, как правило, еще и не дешевые в обслуживании. С другой – дает возможность лучше узнать своих клиентов и оптимизировать маршруты в соответствии с пассажиропотоком. Оплаченная за билет сумма без комиссии и процентов сразу попадает на счет автопарка.

«Всего в автобусном парке насчитывается 160 единиц техники. Ежедневно в Бобруйске городские маршруты обслуживает более 80 автобусов. Сегодня продажа и проверка билетов в электронном виде по QR-коду доступна на первых двух транспортных средствах, – отметил Владимир Стельмак, директор Бобруйского филиала Автобусного парка № 2 ОАО «Могилевоблавтотранс». – Дальше оперативно мы готовы тиражировать систему. Она обеспечит нам доступность, скорость и безопасность приобретения билетов».

Билет в электронном виде, или smart-билет, содержит всю необходимую информацию о поездке: номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, номер билета, дату и время его покупки, стоимость, а также остановочный пункт, до которого он действителен.

Проверка такого билета также не предусматривает сложных схем. Пассажир через приложение Оплати™ сканирует QR-код кондуктора, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, под ним появится соответствующая надпись.

Новую технологию уже успели оценить пассажиры, ведь Барановичи стал 11 городом Беларуси, где доступна инновация.

«Сегодня с помощью сервиса Оплати™ ежедневно приобретается около 6,5 тысяч билетов. Smart-билеты используют те, кто заботится о своей безопасности и ценит комфорт. Пользователи знакомятся с сервисом и понимают, что он может значительно облегчить жизнь и в других сферах. Например, кроме возможности традиционных платежей и расчетов в организациях торговли и сервиса, Оплати™ позволяет совершать переводы денежных средств без комиссии родным, близким, друзьям прямо в чате. При этом вы сможете параллельно переписываться как в традиционном мессенджере, – отметил заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко. – Уникальная, на мой взгляд, функция приложения – создание групповых кошельков с любым количеством участников и сбор средств на общие цели. Еще одна из многочисленных функций, очень актуальных сегодня, – благотворительный сбор средств. В Оплати™ он сейчас организован для медицинских работников».

В Бобруйске инициатива по поддержке организаций здравоохранения в условиях сложной эпидемиологической обстановки получила свое продолжение. Теперь с помощью мобильного платежного сервиса Оплати™ и smart-билетов жители районного центра могут оказать содействие в оказании помощи медицинским работникам города.

«Для меня Бобруйск – это родной город, и в Год малой родины хочется не только создать своим землякам комфорт и удобство в оплате проезда в общественном транспорте, но и в сложный период поддержать наших медиков, которые трудятся на передовой, – отметил Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики. – На какую сумму бобруйчане приобретут билеты на проезд с помощью мобильного платежного сервиса Оплати™ в мае, на такую же сумму компания LWO закупит средства индивидуальной защиты для медработников. Производителя мы выбрали тоже бобруйского. Защитные средства будут переданы в местные больницы и на станцию скорой и неотложной медицинской помощи. Поэтому каждый smart-билет в этом месяце в Бобруйске станет помощью и знаком благодарности нашим медикам».

Краткая инструкция покупки smart-билета