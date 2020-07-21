Берем пример? В Бобруйске благоустроили двор для жильцов общежития на улице 50-летия ВЛКСМ

Во дворе общежития, расположенного на улице 50-летия ВЛКСМ,16-4, сегодня было шумно и многолюдно. Здесь работала целая команда членов первичной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» во главе с ее активным членом Надеждой Лазаревич.

Вооружившись лопатами, граблями, банками с краской и кистями, члены объединения, сотрудники предприятия за несколько часов изменили до неузнаваемости прилегающую территорию и детскую игровую площадку. Домик, кораблик, горку, качели и скамейки покрасили, брусья заменили, привели в порядок цветочные формы, благоустроили песочницу. А еще покрасили расположенные рядом ограждения и побелили бордюры.

Как рассказала Надежда Анатольевна, все усилия были направлены на то, чтобы создать благоприятные условия для жильцов общежития – сотрудников «Бобруйскагромаша» – и членов их семей.