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Культура

Белыничи готовятся встречать День белорусской письменности

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Белыничи готовятся встречать День белорусской письменности

День белорусской письменности пройдет в Белыничах уже в следующие выходные. Программа ожидается насыщенная и обширная.

Начнётся она 5 сентября с крестного хода участников республиканской научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням». А уже 6 сентября гостей и жителей города встретят писатели, при чём, не только из Беларуси. Латвия и Азербайджан, Украина и Таджикистан, США и Сербия. Своё участие подтвердили литераторы из 10 стран.

ont.by

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