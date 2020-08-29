Белыничи готовятся встречать День белорусской письменности

День белорусской письменности пройдет в Белыничах уже в следующие выходные. Программа ожидается насыщенная и обширная.

Начнётся она 5 сентября с крестного хода участников республиканской научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням». А уже 6 сентября гостей и жителей города встретят писатели, при чём, не только из Беларуси. Латвия и Азербайджан, Украина и Таджикистан, США и Сербия. Своё участие подтвердили литераторы из 10 стран.

ont.by