Белыничи готовятся ко Дню белорусской письменности
12 0
Менее двух недель остается до Дня белорусской письменности. В этом году его принимают могилевские Белыничи. За четыре месяца город буквально перестроили заново. Самое масштабное культурное обновление у музея Бялыницкого-Бирули - его расширили вдвое. Кроме биографической галереи самого живописца появился первый в истории района краеведческий зал, а также пространство для сменных экспозиций и Зал духовности с фрагментами фрески разрушенного монастыря.
На время праздника небольшой райцентр превратится в книжный магазин длиной в полтора километра. Основные мероприятия (встречи с писателями и презентации изданий) состоятся 6 сентября.
также
-
Белыничи готовятся ко Дню белорусской письменности
-
Дворец искусств поздравил авиаторов и ветеранов Военно-воздушного флота онлайн-концертом «На защите неба»
-
Бобруйчане дипломанты конкурса «Формула здорового лета»
-
На площадке Центра досуга и творчества Бобруйска проходят концерты
-
Бобруйские спектакли в числе номинантов конкурса «Национальная театральная премия»