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Культура

Белыничи готовятся ко Дню белорусской письменности

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Белыничи готовятся ко Дню белорусской письменности

Менее двух недель остается до Дня белорусской письменности. В этом году его принимают могилевские Белыничи. За четыре месяца город буквально перестроили заново. Самое масштабное культурное обновление у музея Бялыницкого-Бирули -  его расширили вдвое. Кроме биографической галереи самого живописца  появился первый в истории района краеведческий зал, а также  пространство для сменных экспозиций и Зал духовности с фрагментами фрески разрушенного монастыря.

На время праздника небольшой райцентр превратится в книжный магазин длиной в полтора километра. Основные мероприятия  (встречи с писателями и презентации изданий)  состоятся 6 сентября.

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