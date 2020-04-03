«Белтелеком» напоминает своим клиентам о возможности удаленного обслуживания

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой рекомендуем сократить посещение сервисных центров РУП «Белтелеком».

Напоминаем, что большинство вопросов, касающихся оказания услуг связи, можно решить удалённо, в том числе:

с использованием сервиса «Мой Белтелеком» ( https://my.beltelecom.by /, устанавливается в качестве приложения на смартфон, планшет или домашний компьютер). Позволяет оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана, задать вопрос специалисту;

( /, устанавливается в качестве приложения на смартфон, планшет или домашний компьютер). Позволяет оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана, задать вопрос специалисту; на сайтах beltelecom . by , yasna . by , byfly . by , zala . by в разделе «Подключить» возможно оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана;

в разделе «Подключить» возможно оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана; по телефону 123 (круглосуточно, бесплатно в том числе с мобильных телефонов) возможно получить консультацию по услуге, решить вопрос с неработоспособностью услуги;

(круглосуточно, бесплатно в том числе с мобильных телефонов) возможно получить консультацию по услуге, решить вопрос с неработоспособностью услуги; по телефону 727230 сервисного центра РУП «Белтелеком» (время работы: будний день с 8:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00, выходной воскресенье ) возможно получить подробную консультацию по услуге, тарифам, способам оплаты, оставить заявку на дистанционное подключение/смену услуги и т.д.;

сервисного центра РУП «Белтелеком» (время работы: возможно получить подробную консультацию по услуге, тарифам, способам оплаты, оставить заявку на дистанционное подключение/смену услуги и т.д.; по электронной почте 727230@mogilev.beltelecom.by вы можете направить ваш вопрос или заявку сотрудникам сервисного центра.

Будем рады обеспечить комфортное и безопасное обслуживание! Будьте здоровы!