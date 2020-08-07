«Белшина» разгромила «Слуцк» со счетом 4:2
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В матче двадцать первого тура Беларусбанк - чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2020, на домашнем стадионе "Спартак" футболисты "Белшины" разгромили футбольный клуб "Слуцк" со счетом 4:2.
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