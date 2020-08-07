0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

«Белшина» разгромила «Слуцк» со счетом 4:2

61 0

«Белшина» разгромила «Слуцк» со счетом 4:2

В матче двадцать первого тура Беларусбанк - чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2020, на домашнем стадионе "Спартак" футболисты "Белшины" разгромили футбольный клуб "Слуцк" со счетом 4:2.

 

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости