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«Белшина» приглашает на футбольный матч

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«Белшина» приглашает на футбольный матч

7 июня в рамках 12 тура Чемпионата Республики Беларусь по футболу на городском стадионе «Спартак»  футбольный клуб «Белшина» примет футболистов «Динамо-Минск». Начало матча 18.00.

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