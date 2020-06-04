«Белшина» приглашает на футбольный матч
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7 июня в рамках 12 тура Чемпионата Республики Беларусь по футболу на городском стадионе «Спартак» футбольный клуб «Белшина» примет футболистов «Динамо-Минск». Начало матча 18.00.
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