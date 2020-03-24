«Белпочта» возобновляет прием отправлений в ряд стран с 24 марта

"Белпочта" с 24 марта (вторник) возобновляет прием международных почтовых отправлений в ряд стран, сообщает пресс-центр предприятия.

Будут приниматься отправления международной ускоренной почты EMS в Испанию, Казахстан, на Кубу, в Кыргызстан, Литву, Польшу, Таиланд.

В Азербайджан, Армению, Испанию, Казахстан, Польшу, США станет возможна отправка письменной корреспонденции и посылок.

Ранее "Белпочта" сообщала, что не будет принимать отправления во все страны кроме Китая и России. Позже отправления EMS возобновили в Азербайджан, Армению, Бельгию, Венгрию, Великобританию, Германию, Израиль, Нидерланды, Сербию, США, Турцию, Финляндию, Францию и Швецию. В Венгрию, Великобританию, Германию, Кыргызстан, Сербию, Нидерланды, Латвию, Литву, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию и Эстонию принимаются отправления письменной корреспонденции и посылки.

Однако теперь из-за очередной отмены рейсов авиакомпаний прием всех видов отправлений в Сербию будет закрыт.

В "Белпочте" также напомнили, что из-за пандемии коронавируса возможны задержки в доставке почты.