«Белпочта» проведет акцию к 75-летию Победы

Получить почтовые наборы к Дню Победы можно с 20 апреля по 9 мая, а бесплатно отправить открытки по территории Беларуси и поздравить своих родных и друзей - до 15 мая.

Список почтовый отделений, куда можно обратиться для участия в акции, размещен на сайте "Белпочты". Если заявка на получение открыток поступит по телефону, наборы будут доставлены в почтовый ящик.