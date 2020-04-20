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Общество

«Белпочта» проведет акцию к 75-летию Победы

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«Белпочта» проведет акцию к 75-летию Победы

Жители страны, достигшие 75-летнего возраста, смогут бесплатно получить наборы из трех почтовых карточек поздравительной тематики с оттисками специального штемпеля, который заменяет марку.

Получить почтовые наборы к Дню Победы можно с 20 апреля по 9 мая, а бесплатно отправить открытки по территории Беларуси и поздравить своих родных и друзей - до 15 мая.

Список почтовый отделений, куда можно обратиться для участия в акции, размещен на сайте "Белпочты". Если заявка на получение открыток поступит по телефону, наборы будут доставлены в почтовый ящик.

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