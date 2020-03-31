Белорусы заняли 3-е место в квалификационной группе ЧЕ по киберфутболу

Белорусская команда не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата Европы по киберфутболу.

В отборочной группе F белорусы заняли 3-е место, что не позволило им продолжить борьбу за путевку в финал. В отборочном турнире команда Беларуси, за которую играли победители национального квалификационного этапа Петр Шиманский и Иван Козловский, одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Итоговое положение команд после 10 игр: Люксембург - 20 очков, Литва - 16, Беларусь - 15, Грузия - 13, Косово - 13, Северная Ирландия - 8.

По итогам группового этапа в финальную стадию виртуального футбольного Евро-2020 напрямую попали победители 10 отборочных групп: Люксембург, Италия, Германия, Нидерланды, Франция, Сербия, Румыния, Босния и Герцеговина, Греция, Израиль. Занявшие вторые места команды Испании, Португалии, Казахстана, Финляндии, Австрии, Литвы, Турции, Черногории, Дании и Хорватии будут разделены на две группы по пять команд, из которых по три лучшие также получат пропуска в финальную часть.

Финальный турнир с участием 16 лучших сборных планируется провести 9-10 июля в Лондоне. Трансляции матчей можно наблюдать на официальном сайте чемпионата Европы по киберспорту.