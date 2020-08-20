Белорусы вышли в четвертьфинал баскетбольного Global Challenge

Юношеская сборная Беларуси (U-17) пробилась в четвертьфинал конкурса баскетбольного мастерства Global Challenge, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе С финального этапа подопечные Алексея Суховецкого заняли второе место, победив сверстников из Уганды и Турции, но уступили команде Монголии. Теперь в поединке за выход в полуфинал белорусы 21 августа будут соперничать с командой Болгарии. Составы остальных четвертьфинальных пар: Гвинея - Италия, Пуэрто-Рико - Монголия, Испания - Панама.

Этот турнир заменил юношеские чемпионаты планеты, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Согласно системе соревнований, команды встречаются между собой заочно. Коллективы проходят эстафету на время, ее ход фиксируется на видео. Затем записи отправляют в офис Международной федерации баскетбола (ФИБА) для определения качества и скорости баскетбольного мастерства.

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