Белорусы выбрали путь социального диалога, и в стране не раз убеждались в его разумности и перспективности. На VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Цели государственного развития, в Беларуси, и интересы народа совпадают, - по мнению Александра Лукашенко. Благодаря этому единству история суверенной Беларуси не знала массовых затяжных противостояний и "показательных" выступлений общественных организаций, примеры которых так часто появляются в международных новостя, - заметил он.

"Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его разумности и перспективности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент назвал нынешнее мероприятие значимым событием в общественной и политической жизни страны, которое выражает интересы и запросы всех трудоспособных граждан. "Мы имеем все основания утверждать, что в нашей новейшей истории профсоюзное движение является полноправным участником строительства страны. Мы создали государство, главными ценностями которого являются люди и справедливое к ним отношение. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие партнерского взаимодействия между властью и общественными организациями", - заявил Президент.

Сегодня все профсоюзы, объединения молодежи, женщин и ветеранов, местные Советы депутатов обеспечивают гражданскую консолидацию, работают на созидание, отметил Александр Лукашенко. Глава государства считает это одним из главных достижений. "Как и то, что защита прав трудящихся является приоритетным направлением развития государства, - добавил он. - В Беларуси работающие защищены как ни в какой другой стране - от Конституции до совсем недавно принятого указа по досрочным профессиональным пенсиям".

Профсоюзы всегда были в центре важнейших экономических и политических событий, обратил внимание Президент. Они являются истинно народной организацией - тем необходимым фундаментом, на котором держится баланс в обществе, - по его словам.

"Однако мы видим, как сокращается численность членов профсоюзов у некоторых соседей. Например, по данным Международной организации труда, в Эстонии только 5% работников состоят в профсоюзе, в Литве - 8%, в Польше - 13% - и это называется "демократией". В результате профсоюзы лишены возможности выступать полноценной стороной социального партнерства. Разрушается система трипартизма и в целом социального баланса в обществе. Есть и другие примеры - Исландия, Швеция, Дания, где охват профсоюзов составляет от 70% до 90%. К примеру, в Беларуси такой охват - более 93%", - заметил Александр Лукашенко.

О зарплатах и занятости

"На эти два важнейших для профсоюзов вопроса - занятость и заработная плата - мы всегда будем обращать самое пристальное внимание", - гарантировал глава государства. Читать далее

О правах матерей в плане трудовой занятости, которые должны быть неукоснительно защищены, также высказался Александр Лукашенко.

Особое внимание на необходимость защиты работающих женщин обратил Глава государства. "В их руках - демографическое благосостояние государства. Семья, мать - это святое. Права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены!" - подчеркнул он. Читать далее

О задачах по инфляции

"Есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами", - сказал Александр Лукашенко. Читать далее

О росте цен на продукты питания

Выступая с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в апреле прошлого года, Александр Лукашенко уже отмечал, что человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 10-20 позициям товаров и услуг ежедневного спроса. Профсоюзам, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, правительству было дано поручение обеспечить приемлемые цены на наиболее значимые товары, от которых зависит жизнь прежде всего малообеспеченного населения и пенсионеров. Читать далее

О пенсионной системе

"Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду или кто-то из вас) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе - мы в этом же году, к концу года начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что уйду на пенсию - буду больше работать, лучше зарабатывать - на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!" - подчеркнул Александр Лукашенко. Читать далее

О предприятиях-банкротах

Идею ФПБ о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам Лукашенко пообещал обсудить. "Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное - все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников", - отметил белорусский лидер. Читать далее

О проблемах с поставкой белорусских продуктов в Россию

Проблемы с допуском белорусских продуктов питания на российский рынок возникают вовсе не из-за их качества, убежден Президент.

Основная причина в конкуренции, считает Глава государства. Беларусь экспортирует свою продукцию и в Китай, Евросоюз, не только на российский рынок, там не возникает нареканий на качество. Наоборот, растет спрос. Читать далее

По поводу коронавируса в Беларуси Александр Лукашенко также высказался. Глава государства заявил, что не видит необходимости закрывать границы. Читать далее

Предложения и инициативы. Итоги:

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