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COVID-19

Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19

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Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19

Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19. Соответствующий тест размещен на сайте республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены".

Тест составлен на основе опыта специалистов профилактической медицины НПЦ гигиены как инструмент самооценки и совершенствования гигиенических навыков профилактики инфекционных заболеваний. На сайте говорится, что содержание и интерпретация результатов отражает частное мнение.

Авторы предлагают оценить факторы риска, а также особенности поведения в течение последних двух недель. В тесте 23 вопроса. Они касаются в том числе перемещения по городу, посещения магазинов, аптек и учреждений общественного питания, соблюдения физического дистанционирования в общественных местах, а также иных профилактических мер.

В случае значительного риска инфицирования рекомендуется принять дополнительные меры для того, чтобы защитить себя и свое окружение. Нужно обратить внимание на гигиенические навыки профилактики инфекционных заболеваний, а при появлении клинических симптомов незамедлительно обратиться в учреждение здравоохранения.

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