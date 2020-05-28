Белорусский рубль на торгах 28 мая ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0047 до Br2,4137 за $1 (27 мая - Br2,409 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0139 до Br2,6564 за 1 евро (27 мая - Br2,6425 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,003 до Br3,3965 за 100 российских рублей (27 мая - Br3,3935 за 100 российских рублей).

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