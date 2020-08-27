Белорусский рубль на торгах 27 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0129 до Br2,6612 за $1.

Курс евро вырос на Br0,0204 и составил Br3,149 за 1 евро.

Российский рубль стал дороже на Br0,0351 и составляет Br3,5413 за 100 российских рублей.

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