Белорусский рубль на торгах 27 августа ослаб к трем основным валютам
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Белорусский рубль на торгах 27 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0129 до Br2,6612 за $1.
Курс евро вырос на Br0,0204 и составил Br3,149 за 1 евро.
Российский рубль стал дороже на Br0,0351 и составляет Br3,5413 за 100 российских рублей.
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