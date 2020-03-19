Белорусский рубль на торгах 19 марта ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,1001 до Br2,5414 за $1 (на торгах 18 марта - Br2,4413 за $1).

Курс евро вырос на Br0,08 до Br2,764 за 1 евро (18 марта - Br2,684 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0231 и стоит Br3,1806 за 100 российских рублей (18 марта - Br3,1575 за 100 российских рублей).

belta.by