Белорусский рубль на торгах 16 июля укрепился к трем основным валютам
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Белорусский рубль на торгах 16 июля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0021 до Br2,3995 за $1.
Курс евро снизился на Br0,008 до Br2,7366 за 1 евро.
Российский рубль подешевел на Br0,0242 до Br3,3677 за 100 российских рублей.
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