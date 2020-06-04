Белорусские ученые предлагают новейший способ лечения пневмонии

Пневмонии как осложнение COVID‑19 оказались в центре внимания в условиях пандемии. Для борьбы медики аккумулируют все возможные силы и средства, включая и применение новейших способов лечения. Один их таких — терапию при помощи стволовых клеток — предложили белорусские ученые, специалисты Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. Клинические испытания новинки начнутся буквально на днях. В чем суть метода, мы расспросили у научного руководителя проекта, директора института, кандидата медицинских наук Андрея Гончарова.

Донором может стать любой

Для лечения пневмоний будут использоваться аллогенные, то есть донорские мезенхимальные стволовые клетки. Ведь ждать, пока нужное их количество выросло бы из материала, взятого у самого пациента, невозможно, это значило бы упустить драгоценное время. Плюс в предлагаемом для терапии биомедицинском клеточном продукте будут смешаны клетки от разных доноров. Андрей Евгеньевич поясняет, что именно такой подход развивается последние годы в мире.

Дело в том, что у разных доноров клетки обладают разной активностью. Если их смешать, то в процессе роста получится клеточная культура, обладающая наиболее высоким стимулирующим действием.

Совместимости донора и реципиента в данном случае не требуется в отличие, например, от способа лечения иммунной плазмой.

— Поставщиком стволовых клеток может стать любой здоровый человек, не важно, переболевший коронавирусной инфекцией или нет. Например, я уже стал таким донором, так же как и многие сотрудники лаборатории иммунологии, где производят биомедицинский клеточный продукт. Способ их получения у нас необычный. В принципе, стволовые клетки есть в любых органах и тканях, их можно взять из самых разных источников, но наиболее распространены жировая ткань и костный мозг. В нашем случае мезенхимальные клетки берутся из обонятельной выстилки носа, потому что так легко и быстро. Это пятиминутная процедура практически без неприятных ощущений, — Андрей Гончаров может говорить об этом с уверенностью, ведь он опробовал весь процесс на себе.

Сначала идет обезболивание лидокаином: препаратом орошают слизистую носа, затем обработка антисептиком, а потом собственно биопсия — отщипывание кусочка слизистой. Затем в нос закладывается турунда с нафазолином, и через пять минут донор свободен. По сравнению с операцией по получению жировой ткани, не говоря уже о костном мозге, это элементарно. А значит, пополнять запас материала, который затем поможет пациентам справиться с пневмонией, можно будет без излишних сложностей.

Мезенхимальные стволовые клетки подавят активность клеток иммунной системы, участвующих в повреждении легких.

Помог задел

— Суспензия клеток будет вводиться внутривенно. Дело в том, что мезенхимальные стволовые клетки обладают способностью целенаправленно мигрировать в легочную ткань. Они будут накапливаться в легких — там, где есть наибольшее поражение, вносить свой вклад в борьбу с болезнью, а затем, через две недели, погибать — от них в организме не остается и следа. Наиболее эффективно применение такой терапии на стадии, когда иммунная система реагирует на вторжение вируса. В некоторых случаях она делает это чрезмерно активно и сама начинает повреждать легкое. В этот период и нужны мезенхимальные стволовые клетки. Они подавляют активность тех клеток иммунной системы, которые участвуют в повреждении тканей и органов, — поясняет механизм действия такого рода терапии Андрей Гончаров.

Важно, что быстрому запуску метода помогает задел, уже существующий в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. Благодаря выполнению научного задания по лечению системной красной волчанки при помощи донорских стволовых клеток как отработана технология их получения, так и накоплен банк клеток, который постоянно обновляется. На пациентах с красной волчанкой были показаны эффективность, хорошая переносимость и безопасность применения полученного биомедицинского продукта. Так что заново разрабатывать основу для нового метода не пришлось — она уже создана, и ее применят по новому назначению.

С учетом ситуации с коронавирусом проект оперативно прошел госэкспертизу, одобрен Минздравом и в ближайшие дни выйдет на стадию клинических исследований. Работа будет идти совместно с 6‑й минской клинической больницей и кафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ под руководством доктора медицинских наук, профессора Эдуарда Доценко. Для начала в проект будут вовлечены около 20 пациентов. Интенсивные клинические испытания продлятся несколько месяцев, затем — насколько будет позволять финансирование — пациенты будут добавляться и в течение года.

— Завершится проект в июне 2021‑го, и его итогом станет инструкция по применению биомедицинского клеточного продукта при тяжелых интерстициальных пневмониях. После этот метод можно будет масштабировать по всей стране.

Ведь вирусные пневмонии, тяжело поддающиеся лечению, есть практически всегда: они могут быть вызваны гриппом и массой других инфекций. Имея в арсенале новый способ, справляться с ними можно будет успешнее.

Несмотря на то что банки клеток есть пока не везде, клеточные технологии в Беларуси развиваются, организации работают с ними, и если мы покажем эффективность нового метода, это послужит толчком к дальнейшему развитию в принципе и к выделению финансирования для лечения стволовыми клетками на безвозмездной основе пациентов с самыми разными заболеваниями, — резюмирует Андрей Гончаров.

КСТАТИ

Еще один планируемый проект Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси направлен на лечение фиброза легких — осложнения пневмоний. Помогать пациентам предлагается с помощью экзосом, содержащих биологически активные вещества, которые мезенхимальные стволовые клетки выбрасывают во внешнюю среду в процессе своего роста. Их тоже можно выделять и использовать для терапии пациентов с фиброзом. Во многих научных работах последних лет показана эффективность такого подхода.