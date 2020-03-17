Белорусские дипломаты прорабатывают организацию дополнительных автобусных рейсов из Варшавы

Консульским отделом посольства Беларусь в Польше прорабатывается возможность организации дополнительных автобусных рейсов из Варшавы для доставки на родину наших граждан, оказавшихся в сложной ситуации в связи ограничительными мерами, принятыми в ряде стран Европы на фоне распространения коронавируса.

Предполагается организация фирмой Teambus Travel автобусных рейсов по маршрутам Варшава — Брест и Варшава — Гродно c 18 по 24 марта, сообщили в МИД Беларуси. Предполагаемое место отправления из Варшавы - Дворец культуры и науки (plac Defilad 1, 00-901 Warszawa), время отправления — 12.00.

«Рейсы будут выполнятся в случае наличия достаточного количества желающих», - говорится в сообщении.

В случае заинтересованности в возвращении в Беларусь таким способом гражданам Беларуси необходимо направить свои данные (имя и фамилия в латинском написании согласно паспорта, контактный номер телефона) с указанием конечного пункта следования (Брест или Гродно) на электронный адрес консульского отдела poland.consul@mfa.gov.by с пометкой в теме «Выезд в Беларусь».