Белорусские аграрии убрали более 40% площадей зерновых

Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) убраны с 883,2 тыс. га, что составляет 40,2% запланированной площади, сообщает со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 59,9% площадей от плана (202 тыс. га). В Гомельской области убрано 58,7% площадей (199,6 тыс. га), Гродненской - 46,7% (148,8 тыс. га), Минской - 38,4% (186,3 тыс. га), Могилевской - 24,5% (82,4 тыс. га), Витебской - 17% (64,1 тыс. га).

По данным на 3 августа, всего по стране намолочено 3,39 млн т зерна при средней урожайности 38,4 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,5 ц/га). В планах аграриев - собрать в этом году 8 млн т зерна (без учета кукурузы).

Лен вытереблен на 28,8 тыс. га (59,1% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 708,1 тыс. га (86,5% от плана). Заготовлено 647,6 тыс. т сена (64,1% от плана), 12,257 млн т сенажа (97,3%) и 503,9 тыс. т силоса (2,63%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 41,5% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.