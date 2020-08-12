Белорусские аграрии намолотили более 6 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 12 августа, зерновые и зернобобовые культуры (кроме кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,618 млн га, что составляет 73,7% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 91,8% площадей (309,9 тыс. га). В Гомельской области убрано 85,3% площадей от плана (290,2 тыс. га), Гродненской - 82,3% (262,1 тыс. га), Минской - 77,5% (376 тыс. га), Могилевской - 58,7% (197,4 тыс. га), Витебской - 48,5% (183,1 тыс. га).

Всего по стране намолочено 6,138 млн т зерна при средней урожайности 37,9 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32 ц/га). Минская область преодолела рубеж в 1,5 млн т зерна, Брестская и Гродненская - в 1 млн т.

Лен вытереблен на 38,3 тыс. га (78,8% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 11,7 тыс. га (30,6% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 0,63 тыс. га, заготовлено 2,25 тыс. т.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 735,4 тыс. га (89,8% от плана). Заготовлено 719,8 тыс. т сена (71,3% от плана), 12,48 млн т сенажа (99%) и 539,2 тыс. т силоса (2,81%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 42,7% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.