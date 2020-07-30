«Белорусская энциклопедия» выпустила книгу к 90-летию воздушно-десантных войск

"Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустила книгу "Профессия. Десантник" в преддверии празднования 90-летия воздушно-десантных войск, сообщили БЕЛТА в издательстве.

"Кто из ребят не мечтает быть ловким, сильным, преодолевать любые преграды и препятствия и решать самые сложные задачи - так, как это удается десантникам. Эта военная профессия - одна из самых популярных. Книга рассказывает, кто такие десантники, о качествах, необходимых для овладения этой профессией, и о том, как стать десантником", - рассказали в издательстве.

Книга "Профессия. Десантник" вышла в серии "Маленький профессор". Издания серии доступным языком и в занимательной форме знакомят ребенка с интересными фактами и событиями белорусской истории, литературы, естественных наук, а также легендами, достопримечательностях городов и деревень Беларуси, национальной кухней, знаменитыми людьми.

За восемь лет существования серии вышло более 100 книг. Среди последних - "Время ярких спортивных побед", "Как быть героем в опасной ситуации", "В погоне за ветром", "Тайный мир микробов", "Витаминки, или Веселые обитатели ягод, овощей и фруктов".

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