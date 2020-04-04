Белоруска Ирина Курочкина поднялась на третье место в рейтинге Международной федерации борьбы

Белорусская спортсменка Ирина Курочкина занимает третью позицию в весовой категории 57 кг в рейтинге Международной федерации борьбы (UWW).

Как сообщил главный тренер сборной Беларуси по женской борьбе Олег Райхлин, ранее Ирина Курочкина занимала четвертую позицию. Сейчас же белоруска улучшила свой результат, поднявшись на одну позицию (41 пункт). Спортсменка на мировом форуме-2019 в Нур-Султане стала третьей и завоевала неименную лицензию на Олимпийские игры в Токио. На чемпионате Европы-2020 в Риме Ирина Курочкина поднялась на третью ступень пьедестала почета.

На первой позиции рейтинга располагается японка Рисако Каваи, у которой в активе 78 баллов. Второе место занимает нигерийка Одунайо Фолазаде Адекуоройе (61 пункт).

Среди белорусских представителей греко-римской борьбы в весовой категории 77 кг на пятой позиции расположился Павел Лях (26 очков).

Сейчас в связи с пандемией коронавируса белорусские борцы готовятся к турнирам олимпийской квалификации с поправкой на даты. На счету белорусских атлетов две неименные лицензии: по одной в греко-римской и женской борьбе. В планы тренерского штаба входит завоевание еще минимум по одной путевке в каждом виде борьбы (женской, вольной и греко-римской) на главный старт четырехлетия.

Международная федерация борьбы (UWW) отложила старты олимпийской квалификации на более поздние сроки. Ожидается, что европейский отборочный турнир в Будапеште состоится в середине мая, а Всемирный квалификационный старт "Последний шанс" примет София в начале июня.

Старт в столице Венгрии согласно первоначальным планам UWW должен был состояться в марте нынешнего года, а состязания в главном городе Болгарии планировались на конец апреля - начало мая. Затем предлагалось провести турниры без зрителей, но в итоге было принято решение о переносе сроков состязаний.

belta.by