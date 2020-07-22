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«Белавиа» с 30 июля возобновляет полеты в Армению

belta.by 12 0

«Белавиа» с 30 июля возобновляет полеты в Армению

Авиакомпания "Белавиа" с 30 июля возобновляет регулярное сообщение по маршруту Минск - Ереван - Минск. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook.

Полеты будут выполняться ежедневно. Вылет из Минска в 22.40, прибытие в Ереван в 2.45. Обратный рейс из Еревана планируется в 3.35 с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 5.45 (время для всех аэропортов указано местное).

Билет можно купить на сайте авиакомпании www.belavia.by.

В "Белавиа" обращают внимание, что в Армении действуют ограничения по въезду. Перед покупкой билета следует уточнять все условия у компетентных органов.

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