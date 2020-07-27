Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Рейсы в Краснодар, Сочи приостановлены по 15 августа.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.